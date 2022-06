Chiusura col botto per i piccoli calciatori della Scuola Calcio Academy Barcellona Pozzo di Gotto

Si chiuderà lunedì 6 giugno la stagione della categoria esordienti della Scuola Calcio Academy Barcellona Pozzo di Gotto con un evento denominato “Divise sportive e look da sfilata” che si svolgerà nel Ristorante-Pizzeria Donna Rosa di Oliveri.

I grandi protagonisti saranno i ragazzi che si presenteranno con la divisa ufficiale per condividere un momento di socializzazione con le proprie famiglie, lo staff tecnico e i dirigenti del sodalizio del longano.

La scuola calcio è stata fondata nel 2017 con lo scopo principale di far giocare tutti i ragazzi e non creare gerarchie tra loro, l’unico principio è quello di insegnare il gioco del calcio, le regole, l’educazione sportiva e il rispetto del compagno e dell’avversario.

Il responsabile della scuola calcio è Ignazio Costa che si avvale di diversi allenatori come Michele Munafò e Natale Presti per la categoria “Piccoli amici”, Sebastiano Giunta e Nato Calabrese per la categoria “Primi calci”, Enzo Lancia e Peppe Schepis per la categoria “Pulcini”, per la categoria esordienti gli allenatori sono Pietro Genovese e Franco Maggio che si avvalgono di uno staff tecnico composto da Giuseppe Tripoli, Pippo Calabrese, Enzo Livoti, Salvatore Presti e i preparatori dei portieri che sono Graziano Cicciari e Vincenzo Pirelli.

Alla manifestazione di lunedì sera parteciperà anche il Presidente Adalgisa Italiano, il Vice Presidente Mario Trifilò, la Segretaria Maria Ielasi e l’Assessore allo Sport di Oliveri Rosa Alessandro.

Non mancheranno i momenti musicali con la bravissima cantante Gabriella Bisignano e tanti momenti di animazione e premiazione.

Il tutto ripreso dalle telecamere di Antenna del Mediterraneo.