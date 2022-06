Capo d’Orlando – Operai danneggiano la condotta idrica. Disagi nell’erogazione dell’acqua in mattinata

Nel centro di Capo d’Orlando stamattina si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua corrente. A causarli, danneggiando involontariamente un tubo dell’acqua, una ditta che stava eseguendo scavi in via Tripoli II tronco per effettuare lavori di manutenzione agli impianti elettrici.

“Siamo stati costretti stamane ad interrompere l’erogazione dell’acqua per una perdita – spiega l’assessore comunale Carmelo Galipò –, ma il nostro ufficio acquedotto, che ringrazio, si è messo subito all’opera, insieme alla ditta responsabile del disagio, per ripristinare con urgenza il regolare flusso dell’acqua”.