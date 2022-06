Capo d’Orlando, disco verde al regolamento per l’albo comunale di associazioni ed enti del terzo settore

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Capo d’Orlando, nella seduta del 30 maggio scorso, il regolamento che disciplina la tenuta dell’Albo Comunale delle associazioni e degli Enti del terzo settore.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Consigliere comunale Angela Bontempo, con delega all’associazionismo, che va nella direzione del coinvolgimento e della collaborazione tra cittadini, associazioni (in questo caso del terzo Settore) e Comune.

“Riteniamo molto importante seguire questo percorso di condivisione che insieme alla dott.ssa Franca Algeri dell’associazione “Abbraccialo per me”, ma anche delle altre associazioni presenti in città e all’Assessore Miracola per l’Amministrazione comunale, abbiamo instaurato. Ringrazio tutto il Consiglio per avere apprezzato l’iniziativa che siamo certi ci darà grandi soddisfazioni soprattutto morali.

L’iscrizione all’albo consente innanzitutto una mappatura delle realtà esistenti sul territorio e ne consente il monitoraggio, a beneficio di una corretta comunicazione, scambio di informazioni e di una partecipazione più attiva. Un aspetto fondamentale è dato dal fatto che questo albo va a regolamentare non soltanto le associazioni, ma anche gli enti del terzo settore, che senza scopo di lucro hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Abbiamo il dovere di recepire le esigenze del territorio, il grido dei più fragili, ai quali dobbiamo dare delle risposte come amministrazione, come società, come donne e uomini”, dichiara il consigliere Angela Bontempo.

