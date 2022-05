Floresta, minoranza all’attacco: “Aumentate di oltre il 10% le tariffe Tari per le famiglie!”

“Le nuove tariffe Tari volute dall’amministrazione comunale del sindaco di Floresta Antonio Stroscio avranno ripercussioni sulle tasche dei cittadini. Rispetto allo scorso anno, sono aumentate di oltre il 10% le tariffe dei nuclei familiari e di conseguenza sono state ridotte di oltre il 10% quelle delle utenze non domestiche, ossia delle attività produttive.”

Trascorsi otto mesi dall’insediamento del nuovo esecutivo, la minoranza composta dai consiglieri Nello Marzullo, Tiziana Liuzzo e Rosalba Mollica è partita all’attacco, contestando le nuove tariffe Tari prospettate dall’amministrazione:

“Questa scelta determinerà un aumento di spesa per i cittadini di oltre 40 mila euro in quattro anni. Per il sindaco Stroscio tale soluzione è stata necessaria per permettere alla piccola comunità di crescere; noi del gruppo di minoranza metteremo in atto ogni utile iniziativa per tutelare gli interessi di tutti i florestani e in particolare delle fasce più deboli della comunità.”