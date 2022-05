Covid – 2.711 nuovi casi oggi in Sicilia. Raddoppia il tasso di positività

Sono 2.711 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 19.404 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 563 con 7.429 test. Il tasso di positività è quasi raddoppiato, ora al 14%, mentre ieri era al 7,6%.

La Sicilia resta al quarto posto tra le regioni per contagi, mentre il numero degli attuali positivi diminuisce di ben 3.627 grazia a ben 6.755 guarigioni: in questo momento i contagiati sull’isola sono 67.223. Le vittime invece sono 7 e portano il totale dei decessi a 10.938.

Lieve incremento sul fronte ospedaliero: i ricoverati sono 555, 5 in più di ieri, di cui 24 in terapia intensiva (tre in più rispetto al giorno prima).

A livello provinciale si registrano a Palermo 797 casi, Catania 710, Messina 413, Siracusa 295, Trapani 225, Ragusa 201, Caltanissetta 163, Agrigento 267, Enna 64.

Da domani, 1 giugno, non sarà più necessario il green pass per entrare sul territorio italiano. Novità anche per la mascherine fra domani e il 15 giugno. Anche l’ultimo decreto riguardo l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso si avvicina alla scadenza. La data attesa è il 15 giugno, giorno in cui decadranno le norme in vigore dall’1 maggio 2022.