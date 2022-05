Capo d’Orlando – Riprendono gli incontri tra Amministrazione comunale e Consulta dei Nebrodi

Dopo due anni di stop dovuti al Covid, sono ripresi gli incontri tra l’Amministrazione di Capo d’Orlando ed i rappresentanti della Consulta dei Nebrodi.

Così lo scorso 17 maggio l’assessore con delega alle politiche giovanili Carmelo Galipò, e le consigliere Federica Li Puma e Valentina Bontempo hanno incontrato la vice presidente della Consulta, Giovanna Barbagiovanni, per discutere del nuovo regolamento e delle varie iniziative da mettere in campo sui temi della socializzazione, dell’integrazione dei giovani, della gestione delle emozioni oltre alla sensibilizzazione per l’ambiente.

L’assessore e le neo elette consigliere ritengono che, oggi più che mai, sia importante coltivare questo progetto ed incentivare questa collaborazione.

“Dopo le elezioni abbiamo cercato il confronto con l’amministrazione del Comune capofila – spiega la vice presidente della Consulta Giovanna Barbagiovanni –, e grazie all’ascolto dell’assessore Galipò e dei suoi collaboratori la consulta dei Nebrodi sarà operativa sin da subito. Siamo aperti a qualsiasi confronto e ci mettiamo subito a disposizione di tutti, nessuno escluso, la Consulta dei Nebrodi c’è”.