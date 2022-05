Brolo – Litigarono per un posteggio in doppia fila che impediva l’uscita ad un’altra auto, assolti i due imputati

Si è conclusa con l’assoluzione dei due imputati, i signori M.N. e A.N.C. di Brolo, una singolare lite in famiglia a Brolo.

Il Giudice del Tribunale di Patti Giuseppe Turrisi ha assolto i due dal reato di violenza privata, che secondo la Procura della Repubblica di Patti avrebbero perpetrato in danno di B.P e M.M.R.

I due imputati erano stati denunciati dalle parti offese in quanto, in concorso tra loro, con violenza consistita nell’avere posteggiato la propria autovettura, in doppia fila, davanti a quella dei due querelanti, che si trovava nei pressi della loro abitazione, si erano rifiutati di spostarla, impedendone l’allontanamento dai luoghi.

L’Avv. Massimiliano Fabio, in difesa dei due imputati, ha dimostrato che il parcheggio non era pubblico, in quanto l’area di sosta afferiva ad un complesso condominiale in uso esclusivo agli imputati.

Con una perizia tecnica di parte resa in sede di dibattimento, inoltre, il difensore ha dimostrato che era possibile l’uscita dal posteggio attraverso alcune manovre da effettuare nello spazio esistente tra le due autovetture, che i querelanti non hanno nemmeno provato ad eseguire, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Accogliendo la richiesta del difensore di fiducia, il Tribunale ha così pronunciato la sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle richieste delle costituite parti civili.