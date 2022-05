Patti e Mileto gemellate nel nome di Adelasia del Vasto

C’è anche il gemellaggio fra i comuni di Patti e di Mileto fra le tante iniziative dedicate ad Adelasia del Vasto.

Da qui quello fra l’istituto comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano e quello di Mileto, che vivrà un primo, significativo momento mercoledì 1 giugno, quando gli alunni calabresi, accompagnati dai docenti, saranno in città, visiteranno

Tindari, il centro storico e la Villa Romana; poi, alle 18.00, nella Villa Pisani, daranno vita ad un concerto nel quale si esibiranno pure gli alunni di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado dell’istituto pattese, che è, appunto, ad indirizzo musicale e per questo, nel tempo, ha avuto sempre più consensi ed apprezzamenti.

Gli alunni dell’istituto “Pirandello”, guidati dai docenti Serena Lopes, Carmelo Quagliata, Giorgio Campobello e David Milici, si esibiranno al pianoforte, al sassofono, alla chitarra e al

clarinetto. Il 7 giugno, gli alunni pattesi “ricambieranno” la visita, recandosi a Mileto, dove avranno modo di visitare l’area archeologica. Anche in terra calabra è previsto un concerto

degli alunni di entrambi gli istituti.

“Siamo contenti – sottolinea la dirigente Clotilde Graziano – di quest’interessante iniziativa, che nello specifico per i ragazzi ma anche per il nostro istituto sarà non solo opportunità di approfondimento storico-culturale, ma anche occasione di scambio e darà la possibilità di

consolidare rapporti già avviati che, speriamo, nel tempo possano diventare sempre più stretti e fruttuosi. Nel corso dell’anno scolastico la figura di Adelasia del Vasto è stata

particolarmente attenzionata e diventa vincolo di unione fra le due comunità”.