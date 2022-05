Milazzo: Perchè la discarica di Torretta è stata esclusa da quelle che saranno bonificate con fondi statali?

La discarica di Torretta di Milazzo non è stata inserita tra quelle che saranno bonificate con risorse statali.

Un dato che si evince dalla risposta che il ministero della transizione ecologica ha dato in commissione all’interrogazione del deputato nazionale Alessio Villarosa: “Avevo chiesto i motivi della mancata presenza della discarica di Torretta tra i “siti orfani” scelti per essere bonificati e finanziati anche grazie alle risorse previste dal Governo Conte nel PNRR.

Il ministro mi ha espressamente comunicato come sia stata responsabilità diretta della Regione Siciliana l’individuazione, secondo propri criteri e in coerenza sia con la pianificazione già adottata in materia di bonifiche, dei trentasei siti da candidare al finanziamento comunitario, tra i quali non è presente la discarica del comune di Milazzo.

Ora, per quella che viene definita una “vergognosa e inspiegabile scelta, che ha, di fatto, evitato che la discarica “sul mare” potesse rientrare tra i siti che saranno valutati per essere bonificati grazie ai 64 milioni di euro previsti per la Sicilia”, partirà un’iniziativa a livello regionale.

“Ho già interessato l’assessore regionale all’ambiente Toto Cordaro, affinchè dia una spiegazione valida ai cittadini che per i prossimi anni non potranno usufruire di uno dei migliori litorali della provincia di Messina.”