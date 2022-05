Capo d’Orlando – Carmelo Giuffrè nominato Cavaliere del Lavoro

Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda messinese, e Giuseppe Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo, sono tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè – Afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – con le loro aziende, rappresentano una parte eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai nostri imprenditori».

“Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà, di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all’inventiva, alla caparbietà e alla dedizione dei suoi imprenditori”. Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha individuato e proposto le due candidature – aggiungono Bongiorno e Albanese – è motivo di grande orgoglio poter contare su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per l’intera regione e per il paese”.

Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa che si occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione “a goccia”. La storia imprenditoriale di Giuffré inizia oltre quarant’anni fa, nel 1974.

Irritec, che mantiene i principali stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d’Orlando, oggi è la società madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e basi logistiche in Germania, Spagna e Tunisia. (Italia, Spagna, Germania, Tunisia, Messico, Stati Uniti, Brasile, Cile).