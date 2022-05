Brolo – Truffa e riciclaggio nell’organizzazione di “Medievalia”. Sette imputati assolti con formula piena

Il Tribunale collegiale di Patti ha emesso nella giornata odierna la sentenza di assoluzione – perché il fatto non sussiste – in relazione alla vicenda processuale riguardante la contestazione dei reati di truffa e riciclaggio, relativi all’organizzazione della manifestazione “Medievalia”.

L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina, aveva portato il 4 febbraio del 2015 al sequestro della Torre Medievale di Brolo e di un immobile di proprietà dell’avvocato Nino Germanà, cugino dell’omonimo deputato, rappresentante legale dell’associazione culturale “Pickwick”, che organizzava gli eventi culturali a Brolo.

L’evento culturale, che per tanti anni è stato un fiore all’occhiello della comunità brolese e del nostro comprensorio, era stata oggetto di indagine da parte dei finanzieri, che contestavano voci di spesa rilevanti, rispetto alle quali si ipotizzavano fatturazione inesistente, frode e riciclaggio di denaro.

Il collegio pattese, presieduto da Mario Samperi, come da richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’assoluzione con la formula piena per tutti gli imputati.

A giudizio erano finiti l’avvocato Nino Germanà, 55 anni, Antonino Armenio, 55 anni, tipografo, di Ficarra; Rosario Triolo, 57 anni, di Barcellona, Vincenzo Oriti, 65 anni, di Alcara Li Fusi, Antonio Raffa, 39 anni, di Brolo; Antonino Sidoti, 50 anni, di Oliveri e Pietro Insana, 49 anni, di Brolo.

I finanzieri all’epoca indagarono sull’indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dagli assessorati regionali al Turismo, Comunicazioni e Trasporti ma anche Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, tra il 2009 e il 2010, per la ristrutturazione della Torre Medievale e del suo borgo e per la realizzazione della manifestazione culturale denominata “Medievalia”. Secondo la pubblica accusa le erogazioni pubbliche sarebbero state ottenute corredando i piani economici di spesa con l’indicazione di acquisti fittizi da parte di ignari fornitori di beni o di servizi, facendo lievitare a dismisura i costi.

Nutrito il collegio di difesa composto dagli avvocati Alessandro Pruiti, Decimo Lo Presti, Tommaso Calderone, Carmelo Occhiuto e Giacomo Portale.