La città di Naso è un cantiere aperto e quando l’edilizia, soprattutto quella pubblica è in movimento, anche l’economia si muove e di questi tempi, mentre la pandemia arretra, è davvero oro colato. Proprio per questo il sindaco di Naso Gaetano Nanì è soddisfatto di quanto sta avvenendo nel suo comune, anche in prospettiva di rimettere a nuovo strutture importanti per il territorio.