Sant’Agata Militello, Laura Reitano è il nuovo presidente del consiglio

Dopo le dimissioni di Andrea Barone e quasi due mesi di stallo è arrivata questa sera la svolta e l’elezione a presidente del consiglio comunale di Sant’Agata di Militello dell’avvocato Laura Reitano.

Durante il consiglio comunale di questa sera al primo scrutino erano state espresse 8 preferenze per la consigliera di maggioranza Reitano ed 8 per il consigliere Sanna, del gruppo degli indipendenti, sostenuto anche dal gruppo di opposizione. Per questo la minoranza ha proposto di far convergere i voti sulla consigliera Monica Brancatelli al secondo scrutinio. È stato a questo punto che il consigliere di minoranza Antonio Vitale ha preso parola dichiarando il proprio voto per Laura Reitano, che ha così ottenuto 9 preferenze, contro le 7 di Monica Brancatelli.