Pesca isolana e cultura dell’accoglienza: l’eurodeputato Pietro Bartolo avvicina l’Europa alla Sicilia

Pietro Bartolo, europarlamentare di Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, membro della commissione europea pesca e vice presidente della commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, in tour in Sicilia, per affrontare temi cruciali su economia e migrazioni in ottica comunitaria.

Prima una tre giorni a Mazara del Vallo con una delegazione della Commissione pesca del Parlamento Europeo per un confronto sulle difficoltà che attraversa il comparto e sull’esigenza di rivedere le regole di pesca nel Mediterraneo. Poi a scuola con gli studenti del Liceo Adria Ballatore di Mazara del Vallo e quelli dell’Istituto Superiore “Manzoni” di Mistretta, per affrontare il tema delle migrazioni e diffondere la cultura dell’accoglienza.

La nostra intervista