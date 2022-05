“Cittadella dello sport” al Fresina: il “Circolo Tennis S. Agata Militello” offre il progetto di fattibilità

l “Circolo Tennis Sant’Agata Militello A.S.D.” ha offerto al comune uno studio tecnico di fattibilità economica per la rigenerazione, potenziamento, completamento e funzionalizzazione dell’’impianto di contrada Piana.

Il circolo, già concessionario dell’area sportiva esterna al campo di calcio per cinque anni, ha assunto l’iniziativa secondo le possibilità consentite dal codice dei contratti pubblici in materia di sponsorizzazione di interventi, per la creazione di un moderno e funzionale impianto polivalente a disposizione delle attività agonistiche, ludico ricreative, sociali e di promozione sportiva dell’intera città.

L’elaborato tecnico messo a disposizione dell’amministrazione dall’ingegnere Pietro Inferrera, presidente del circolo, si compone di due stralci che prevedono la rifunzionalizzazione dell’area del calcio a 5 e dei due campi da tennis, questi ultimi dotati anche di copertura con tensostruttura amovibile, la realizzazione di un ulteriore campo da tennis in terra battuta e di due campi da padel e la rigenerazione di aree interne, esterne e servizi.

Un altro stralcio, relativo al campo di calcio a 11, prevede invece l’abbattimento e ricostruzione più vicina al terreno di gioco dell’attuale tribuna centrale, con 1960 posti, e la costruzione di una seconda tribuna lato mare per 825 posti. Prevista infine la realizzazione lato monte di un centro servizi con uffici, sala stampa e palestra, più un’ampia foresteria.

“Ringraziamo il circolo tennis ed il presidente Pietro Inferrera per questa iniziativa che punta a dotare la città di una vera e propria “Cittadella dello Sport” di assoluta eccellenza, con il coinvolgimento anche dell’Acd Città di S.Agata che sta dimostrando con gli importanti risultati ottenuti la validità e solidità del proprio lavoro.” dichiara il sindaco Bruno Mancuso – “Sarà cura dell’amministrazione comunale, attraverso gli uffici, predisporre gli atti per la partecipazione ai bandi per le varie misure di finanziamento già disponibili per le quali, grazie alla valenza dello studio offertoci, nutriamo grandi speranze di ottenimento dei fondi in tempo relativamente contenuti.”