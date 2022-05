Brolo: la Cgil ha chiesto un confronto su questioni riguardanti il personale in servizio al comune

La Cgil ha richiesto al sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto un incontro con l’attivazione di un tavolo di contrattazione sulla ricontrattualizzazione dei contratti part-time da 24 a35 ore, sulla verifica ed attivazione delle progressioni economiche, nonché, definizione dei contratti decentrati 2020 e 2021 ed attivazione CCDI 2022.

L’istanza è stata presentata dal segretario provinciale Cgil Fp Nino Pizzino e da Nino Ottaviano, rsu Fp Cgil, anche al segretario generale Viviana Fugazzotto.

Per la Cgil le questioni sul tavolo, riferite tutte al personale dipendente del comune, sono importanti ed urgenti:

La ricontrattualizzazione dei contratti part-time da 24 a 35 ore settimanali, la verifica ed l’attivazione delle progressioni economiche (orizzontali e/o verticali) per tutto il personale a tempo indeterminato dell’Ente, la definizione e liquidazione degli istituti della contrattazione decentrata (CCDI) per gli anni 2020 e 2021, nonché la costituzione del tavolo di contrattazione per l’anno 2022.