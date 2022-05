Allerta meteo gialla in Sicilia per la giornata di sabato 28 maggio. Precipitazioni nel messinese

Allerta meteo gialla per domani in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di domani, 28 maggio. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-occidentali.

Come riporta Centro Meteo Sicilia: “Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento su tutte le zone interne, con la formazione di rovesci e temporali che si estenderanno verso la costa settentrionale dell’isola. Fenomeni che interesseranno prevalentemente il palermitano, il messinese e in generale le zone interne, localmente anche di forte intensità con accumuli superiori a 50 mm; ai margini la Sicilia sud-orientale, dove il cielo si presenterà nuvoloso ma con piogge per lo più deboli o assenti. In serata graduale attenuazione dei fenomeni a partite dai settori occidentali, che saranno ancora insistenti sulle zone settentrionali, specie del messinese.”

Si prevede quindi un sabato instabile sull’Isola, a causa di un ciclone in arrivo dalla Sardegna che dovrebbe portare temporali in diverse zone della Sicilia. Previsto anche un leggero calo termico.