Calcio giovanile: dal 31 maggio al 2 giugno il 1° trofeo “Culla dei vivai” a Mazzarrà Sant’Andrea

Tutto pronto a Mazzarrà Sant’Andrea per il 1° Trofeo Culla dei Vivai, il torneo di calcio giovanile patrocinato dal comune e dalla Figc e organizzato da asd “Stefano Catania” e “Orsa Promosport”.

Un’importante vetrina sportiva vedrà di scena allo “Stefano Catania” ben otto società partecipanti: Orsa Promosport, Academy Barcellona, Tyrrenium, Giovanile Rocca, Valle del Mela, Pro Calcio Catania, Casteldaccia e Costa Gaia/Adelkam.

Si parte nel pomeriggio di martedì 31 maggio con le prime gare. La sera, presso il ritrovo “Il Gabbiano” di Terme Vigliatore, prevista la cerimonia di inaugurazione dell’evento. Si proseguirà con gli incontri nelle mattinate del 1 e 2 giugno fino alla premiazione prevista alle 18 del 2 giugno.

“Eventi come questo rappresentano linfa vitale per il nostro comune – afferma il sindaco Carmelo Pietrafitta – In primis perché ci consentono di farci conoscere e poi perché animano la vita del nostro territorio. Mi piace, in questa occasione, sottolineare come la sinergia tra Pubblica Amministrazione e società sportive possa produrre benefici per il territorio e soprattutto per i più giovani che, in questo caso, possono trovare nello sport e nei suoi più alti valori un’autentica palestra di vita”.