Giardini Naxos e Taormina, controlli alla circolazione stradale della Polizia Metropolitana

Si è conclusa l’attività di controllo operata nei territori di Giardini Naxos e Taormina dalla Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal Comandante dott. Daniele Lo Presti, in collaborazione con la Polizia locale.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di quattro pattuglie del Corpo che hanno effettuato posti di controllo finalizzati al rispetto delle norme del codice della strada, sono stati controllati centodue veicoli ed elevate le seguenti sanzioni: sei per omessa revisione con altrettanti veicoli sospesi dalla circolazione, una per guida di motociclo senza casco con conseguente fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni, tre per guida senza uso di cinture di sicurezza, una per mancato aggiornamento della carta di circolazione e una per guida con patente scaduta con contestuale ritiro del documento.

Il totale delle sanzioni elevate ammonta a duemila euro con la decurtazione complessiva di quindici punti patente.