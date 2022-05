Sant’Agata Militello: prorogata esenzione del canone occupazione suolo pubblico anche per il 2022

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2022 è stata disposta, per tutto l’anno 2022, l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) titolari di concessioni o di autorizzazioni pubbliche, nonché per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago della città.

“Come amministrazione comunale – commenta l’assessore al Bilancio Antonio Scurria – abbiamo stabilito di prolungare per tutto l’anno l’esenzione concessa dallo Stato solamente fino al 31 marzo 2022, con l’obiettivo di continuare a promuovere interventi dedicati a supporto del tessuto economico locale, dando continuità all’azione di sostegno e di rilancio del settore commerciale, già avviata negli scorsi anni. Si è, dunque, dato un segnale forte e tangibile verso tutta una serie di attività economiche che nel recente passato sono state colpite oltre che dall’emergenza sanitaria anche dal notevole incremento dei costi energetici”.

Con la stessa delibera, la scadenza del Canone Unico Patrimoniale per tutte le altre occupazioni è stata differita dal 30 aprile al 31 luglio 2022, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.