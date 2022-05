Sarà il coach orlandino Agostino Origlio, reduce da una buona stagione sulla panchina di Sant’Antimo, in Serie B, in cui ha sfiorato la qualificazione ai playoff cedendo l’ottavo posto alla Fidelia Torrenova all’ultima giornata, a guidare le Nazionali Italiane Open Maschili e Femminili 3×3 in Romania.

Il 4 e il 5 giugno gli Azzurri e le Azzurre giocheranno il “FIBA 3×3 Europe Cup Qualifier” a Costanza (Romania), in vista del Campionato Europeo che si giocherà a Graz (Austria) dal 9 all’11 settembre.

Per qualificarsi gli Azzurri dovranno entrare nei primi due posti, mentre le Azzurre nei primi tre. La Maschile è stata inserita nel Pool C insieme a Estonia e Romania, la Femminile nel Pool B con Turchia e Romania.

La formula prevede quattro gironi all’italiana e poi le eliminazioni dirette a partire dai Quarti di finale.

A giocarsi uno dei quattro posti in squadra per le qualificaizoni in Romania ci sarà anche un giocatore dell’Orlandina Basket, Simone Vecerina.

Staff e giocatori si riuniranno il primo giugno ai Parioli a Roma, nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di proprietà del CONI, per spostarsi in Romania il 2 giugno.

I convocati della Nazionale maschile

Pietro Agostini (1999, 2.07, Pavimaro Molfetta)

Luca Conti (2000, 1.95, Dolomiti Energia Trento)

Michael Lemmi (1990, 1.96, Unicusano Livorno)

Dario Masciarelli (1998, 1.95, Sutor Basket Montegranaro)

Alessandro Petronio (1994, 1.94, Centro Sedia Basket)

Simone Vecerina (1999, 1.96, Infodrive Capo d’Orlando)

Giocatori a disposizione

Mario Garozzo (1993, 1.81, ACI Bonaccorsi)

Le convocate della Nazionale femminile

Bocchetti Sara (1993, 1.75, Gruppo Scotti Empoli)

Debora Carangelo (1992, 1.68, Reyer Venezia Mestre)

Giulia Ciavarella (1997, 1.85, Segafredo Zanetti Bologna)

Giuditta Nicolodi (1995, 1.81, La Molisana Campobasso)

Marida Orazzo (1994, 1.74, Dinamo Lab)

Stefania Trimboli (1996, 1.75, La Molisana Campobasso

Giocatrici a disposizione

Elisa Mancinelli (1995, 1.75, MEP Equipagg. Navali VR)

Lo staff, oltre che da coach Agostino Origlio, è composto dal medico Roberto Barbieri, dal fisioterapista Salvatore De Fusco e dall Team Manager Maria Cristina Curcio.

Le nazionali italiane giocheranno il 4 giugno e tutte le partite saranno trasmesse in streaming su www.youtube.com/fiba3x3

Nazionale Maschile:

Ore 16.20 Italia-Estonia

Ore 18.05 Italia-Romania

Nazionale Femminile:

Ore 18.30 Italia-Turchia

Ore 20.20 Italia-Romania

Il 5 giugno si disputerà poi la Fase finale