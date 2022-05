La giornata della Legalità a Tortorici

L’Associazione Giovani Oricensi in collaborazione con L’istituto Comprensivo n.1 di Tortorici e l’ ITE G.T.di Lampedusa sede di Tortorici, in occasione del 30° anniversario della Strage di Capaci, hanno voluto rendere omaggio a tutte le vittime della mafia con la Giornata della legalità.

Hanno reso omaggio a Giovanni Falcone e a tutte quelle persone, uomini e donne siciliane, che si sono opposti alla criminalità e che hanno trovato la morte a causa di questa scelta coraggiosa. Persone che vanno ricordate per la loro vita, per le loro scelte, per la loro capacità di cambiare il mondo.

Durante la manifestazione è intervenuta la Sig.ra Filomena Bartolotta, figlia dell’agente Salvatore Bartolotta, vittima dell’attentato al Magistrato Chinnici.

L’Associazione Giovani Oricensi ha donato alla comunità una panchina raffigurante i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in memoria di tutte le vittime della mafia.

La Panchina è stata decorata dall’artista Oricense Carmelo Armeli.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Tortorici.