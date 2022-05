Terme Vigliatore in festa per i 100 anni della signora Carmela Ferrara

Terme Vigliatore in festa per la signora Carmela Ferrara, che ieri ha spento ben 100 candeline.

Nonna Carmela è nata il 22/05/1922 a Novara di Sicilia, nel piccolo borgo di S. Marco.

La signora ha festeggiato insieme a parenti e amici, che ci tenevano ad essere presenti in questo giorno così importante per la propria congiunta.

I figli, la nuora e i nipoti hanno organizzato per lei una piccola festa. I nipoti, anch’essi emozionati, descrivono la signora Carmela come una donna dolce, sensibile e premurosa.

Una seconda mamma per la comunità di Terme, che oggi si stringe a lei per augurarle altri 100 di questi giorni.

Una mamma, nonna e bisnonna che in piena salute oggi festeggia il suo centenario. Sposata nel 1949, la signora è mamma di 4 figli: Antonietta, Nuccia, Maria e Giuseppe.

Anche la redazione di AmNotizie augura tantissimi auguri alla signora Carmela per questi 100 anni raggiunti!

Angela Serena Lo Conti