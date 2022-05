Capri Leone – I ringraziamenti di fine mandato del sindaco Filippo Borrello – VIDEO

Nella serata di ieri in piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone il sindaco uscente Filippo Borrello, che non per motivi personali ha deciso di non tentare la sua seconda sindacatura, ha tenuto il suo comizio fine mandato. Visibilmente emozionato, Borrello ha ripercorso le fasi salienti della sua attività amministrativa, caratterizzata anche da circostanze complesse e imprevedibili, come la pandemia da covid-19

Borrello, insieme agli assessori Lucia Carcione e Alessandro Giacobbe, che non hanno rinnovato il loro impegno per le prossime amministrative 2022, si è congedato dalla popolazione e dalle istituzioni ringraziando tutti quanti hanno lavorato e collaborato con il suo gruppo durante i 5 anni della sua amministrazione.