Covid-19: In Sicilia 2.117 nuovi casi. Ancora in discesa i ricoverati; 4 le vittime

L’andamento della situazione epidemiologica legata al covid-19 in Sicilia registra oggi 2.117 nuovi contagi a fronte di 15.027 test elaborati. In lieve calo rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano stati 2.352 su oltre 17.700 tamponi. Il tasso di positività si attesta, dunque, dal 13,2% al 14%, per effetto del minor numero di esami eseguiti. Questo emerge dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 20 maggio.

La Sicilia resta al 6° posto tra le regioni per nuovi contagi del giorno, mentre nell’Isola si contano 88.293 attuali positivi, 2.048 in meno rispetto al dato del 19 maggio. I guariti sono 4.418. Oggi si contano altre 4 vittime (ieri erano state 9), che portano il totale dei decessi da 10.837.

E continua anche il trend di decrescita degli ospedalizzati, che oggi sono complessivamente 632, -14 rispetto al report precedente; di questi 30 sono ricoverati in rianimazione, stesso numero di ieri con 2 nuovi ingressi in 24 ore

Per quanto riguarda le singole province dell’Isola, oggi è Palermo con 512 contagiati a contare il maggior numero di casi; seguono Catania con 497 e Siracusa con 327, Trapani, con 230, Agrigento 215 e Messina 200. Poi Ragusa 190, Caltanissetta 130 ed Enna 73.