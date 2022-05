Alessio Villarosa: “Saranno 1844 i siciliani risarciti grazie al Fondo Indennizzi Risparmiatori!”

“Grazie al Fondo Indennizzi Risparmiatori saranno 1844 i siciliani risarciti per un totale di oltre 9.45 milioni di euro che torneranno nell’economia dell’isola dopo essersi volatilizzati da un giorno all’altro grazie ai Governi Renzi e Gentiloni.”

Lo ha comunicato il deputato nazionale del gruppo misto Alessio Villarosa, dopo che “la Consap mi ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sull’attività del fondo da me fortemente pensato, voluto, approvato e successivamente seguito durante i due mandati da sottosegretario dei Governi Conte.”

Villarosa ha spiegato come nella Regione Siciliana fosse stati numerosi i risparmiatori delle banche Venete e di quelle Emiliane che avevano perso tutti i loro risparmi. “Nel dettaglio purtroppo la provincia più colpita dal fallimento di quegli istituti bancari è Messina che ha visto risarciti risparmiatori per oltre 3.2 milioni di euro, poi Palermo con 2.25 milioni e via via tutte le altre province nessuna esclusa. Molti in questi anni avranno pensato che questi crack non interessassero la mia isola e i miei concittadini ma invece erano tantissimi i risparmiatori disperati per aver perso tutti i loro risparmi. Seguirò comunque fino all’ultima pratica liquidata l’attività della commissione perché ho sempre ritenuto fondamentale mantenere la parola data ai cittadini.”