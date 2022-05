Basket – Torrenova lotta ma non basta contro la corazzata Roseto. Siciliani sotto 2-0 nella serie

Non bastano il cuore e l’orgoglio alla Fidelia Torrenova, che si trova sotto per 2-0 nella serie dei quarti dei playoff di Serie B dopo aver perso le prime due sfide in casa della capolista del girone C Roseto.

La squadra di coach Bartocci insegue e prova a non perdere la scia, ma non riesce mai ad avvicinarsi ai padroni di casa, superiori fisicamente e con rotazioni più lunghe.

Adesso la serie si sposta in Sicilia: venerdì sera alle 20.30 sul parquet del PalaTorre andrà in scena Gara 3. Torrenova punta ad allungare la serie davanti al pubblico amico, per regalare ai suoi tifosi la gioia di una storica vittoria nei playoff di Serie B, a coronamento di una entusiasmante stagione.