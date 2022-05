Aeroporti, Musumeci a Trapani-Birgi: “La Regione ha salvato lo scalo”

«Che bello vedere oggi questo aeroporto così affollato. Quando l’ho visitato quattro anni fa, subito dopo la mia elezione, era un deserto, con i piazzali esterni vuoti, senza neppure un aereo, e tanta rassegnazione sul suo futuro». Questo il commento a caldo del presidente della Regione Nello Musumeci, di passaggio stamane dallo scalo di Trapani-Birgi per una brevissima visita e un caffè con gli operatori. Accompagnato dagli assessori al Turismo Manlio Messina e alle Attività produttive Mimmo Turano, il governatore è stato accolto dal presidente della società di gestione Salvatore Ombra.

«Tutto questo – ha aggiunto Musumeci – è frutto di uno straordinario impegno, strategico e finanziario, profuso in questi anni dal nostro governo regionale, dalla rappresentanza parlamentare e dalla nuova gestione che abbiamo scelto con coraggio».