Acquedolci, Rocca di Capri Leone e Gliaca di Piraino, tre incontri in preparazione alla X Giornata Mondiale delle Famiglie di Roma

Il servizio di Pastorale Familiare della diocesi di Patti proporrà tre incontri di orientamento per le famiglie in preparazione alla X Giornata Mondiale delle Famiglie che avrà il suo centro a Roma, ma che sarà celebrata in tutte le diocesi.

Il primo è in programma venerdì 20 nella chiesa “San Benedetto” di Acquedolci, per i vicariati di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra e avrà per tema : “La vocazione alla vita familiare”.

Il 27, nella chiesa “Maria Santissima di Czestochowa”, a Rocca di Caprileone, si ritroveranno le famiglie dei vicariati di Rocca e Capo d’Orlando, per riflettere su : “L’amore nel matrimonio”.

Il 3 giugno, per le famiglie dei vicariati di Brolo e Gliaca di Piraino, appuntamento nella chiesa “Maria Santissima di Lourdes” a Gliaca. Il tema sarà :” L’amore che diventa fecondo”.

Tutte e tre gli incontri si terranno alle 19.00 e ognuno di questi prevede una riflessione di una famiglia e di un sacerdote su alcune tematiche dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco, dialogo e confronto e la presentazione delle attività diocesane in occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie.