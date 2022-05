Sant’Agata Militello si prepara alla fiera storica del 21 e 22 maggio

Ritorna la fiera storica di Sant’Agata Militello. Sarà il 21 ed il 22 maggio. Accantonato per il momento il progetto per esternalizzare la fiera, per poter dare un volto diverso e classificarla per categorie merceologiche, assicurando sia i connotati storici, quanto un inquadramento più funzionale produttivo, il comune ha deliberato il servizio in house, per quello che viene anche chiamato un mercatone extralarge. In ogni caso si tratta sempre di un evento importante del territorio, che attira l’attenzione di tantissime persone.