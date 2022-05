Milazzo: statua di una madonnina abbandonata vicino ai rifiuti, “eloquente e mortificante!”

L’aver abbandonato una piccola statua della Madonna in un piccolo canotto che evidentemente non serviva più nella via Guido, la strada che dalla riviera di Ponente collega alla frazione Santa Marina di Milazzo e che ospita in prevalenza abitazioni di chi trascorrere il periodo estivo, è eloquente oltre che altamente mortificante.

Da qui il sindaco Pippo Midili, verificato anche l’abbandono di sacchetti dell’immondizia in alcune strade della periferia, ha annunciato la linea dura con un aumento dei controlli, attraverso un potenziamento della videosorveglianza. “Ho già dato disposizione di acquistare altre telecamere da installare in diverse zone del territorio ritenute critiche, mentre si stanno notificando i verbali delle persone che sono state individuate con le fototrappole già esistenti. E vi assicuro che si tratta di multe salate cui si aggiungeranno i costi per lo smaltimento, mentre si sta valutando anche la denuncia all’autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti. Lo dobbiamo ad una città che vuole cambiare come dimostra il raggiungimento, appena il mese scorso del 67 per cento di percentuale di “differenziata”».