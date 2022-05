Eventi culturali, c’è anche il consorzio “Tindari-Nebrodi” di Patti

Il consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti ritorna ad essere anche veicolo di eventi culturali.

In origine l’ente era nato soprattutto per questo, perché i comuni consorziati potessero giovarsi di spettacoli nel periodo estivo; poi si è via via specializzato, con svariati progetti che sono stati presentati ed approvati dalla Regione. Tra gli interventi realizzati il palazzo dei Dioscuri a Locanda, sotto il colle di Tindari. Il nuovo corso è stato evidenziato dal consigliere del cda Filippo Tripoli.