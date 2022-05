Covid – 3.281 nuovi casi in Sicilia, 24 le vittime. Stabili i ricoveri

Sono 3.281 i nuovi contagiati di Covid19 registrati nell’isola martedì 17 maggio, a fronte di 20.809 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 848, con un tasso di positività dall’11,2%. Oggi sale al 15,7%.

La Sicilia sale al 6° posto tra le regioni per nuovi contagi del giorno, mentre nell’isola gli attuali positivi sono 95.351, con un incremento di poco più di 100 casi. I guariti sono 3.506, mentre le vittime sono 24 e portano il totale dei decessi a 10.792.

Dati in calo sul fronte ospedaliero: i ricoverati sono 713, 5 in meno rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 37 (stesso numero di ieri, con 2 ingressi del giorno).

A livello provinciale i nuovi casi sono suddivisi così: Catania 881, Palermo 703, Messina 451, Siracusa 446, Agrigento 387, Ragusa 294, Caltanissetta 224, Trapani 223 ed Enna 81.