Pettineo: presentata la lista “Pettineo domani – Mimmo Ruffino Sindaco”

E’ stata presentata la lista “Pettineo domani – Mimmo Ruffino Sindaco” che parteciperà all’elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2002.

Il candidato sindaco ha designato assessori: Angelo Liborio Giglio, Andrea Grillo e Mariolina Sanguedolce. Questo schieramento si propone di continuare il percorso amministrativo portato avanti nel corso della consiliatura 2017/2022. Si vuole proseguire nell’opera di crescita socio-culturale ed economica del paese, non sottovalutando l’importanza di

continuare il dialogo e il confronto con le amministrazioni della Valle dell’Halaesa e

dell’intero territorio dei Nebrodi.

“Il lavoro ad oggi svolto, frutto di un’attenta programmazione, ha consentito di far funzionare la macchina amministrativa in maniera efficiente e puntuale, tale da garantire uno sviluppo socio-economico essenziale al benessere della nostra comunità. Quello che vogliamo realizzare nei prossimi cinque anni sono importanti progetti, per raggiungere ambiziosi traguardi, nell’esclusivo interesse dei cittadini amministrando il paese nell’unico modo che riteniamo consono, come solo un buon padre di famiglia sa fare.”

Di seguito la lista di tutti i candidati al consiglio comunale

1 CUVA FRANCESCA

2 DI FRANCESCA SEBASTIANO

3 DI MARCO ROSARIO detto SARO

4 GENTILE GIANFRANCO

5 GIGLIO ANGELO LIBORIO detto ANGELO

6 GRILLO ANDREA

7 LIBERTI ANGELO

8 RUDILOSSO LAURA MARIA detta LAURA

9 TUDISCA CASTRENZE detto ENZO

10 ZANGARA MARIELLA