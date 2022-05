Patti: nuova caduta di calcinacci sotto il ponteggio “rialzato” di via Roma

Prosegue la caduta dei calcinacci in via Roma a Patti. Tra sopralluoghi dei vigili del fuoco del distaccamento di Patti, intervenuti anche oggi in questa zona del centro storico, e provvedimenti di chiusura della strada, la vita continua, sperando sempre nella buona sorte.

Come oggi, i calcinacci sono caduti a più riprese nei mesi precedenti; qui c’è un edificio di tre piani in totale stato di abbandono, con un prospetto in stato fatiscente e ammalorato. In questo sito c’è un ponteggio, installato nel 2009, venduto al comune nel 2014 e rimasto li dove si trova in questo momento.

I vigili del fuoco hanno accertato uno stato di pericolo conseguente al degrado delle varie strutture dell’edificio; oggi c’è di più, perchè il ponteggio si è anche “rialzato”.

Nel corso dell’ultima caduta di calcinacci, nel dicembre dello scorso anno, informando l’amministrazione comunale di Patti, la prefettura di Patti e la polizia municipale, i Vigili del fuoco avevano chiuso la strada, dal civico 53 al civico 61, delimitando la stessa con l’ausilio di transenne fisse.

In avanti le transenne sono state spostate ed il passaggio è proseguito normalmente. Da quel momento sembra siano state avviate iniziative per far rientrare il pericolo, ma ancora non hanno sortito alcun effetto, tra le reiterate proteste di Silvestro Nasisi, proprietario di un immobile “sostenuto” dal ponteggio di via Roma.