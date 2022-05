Rigenerazione urbana e prevenzione della violenza contro le donne. Questi l’oggetto di alcuni progetti avviati dal consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti. Per il primo il consorzio avrà il ruolo di coordinamento, con i comuni in forma associata per agevolare l’acquisizione dei finanziamenti, per il secondo è stato presentato dal consorzio da attuarsi a favore dei comuni che hanno manifestato grande interesse sul tema.