Capo d’Orlando: il 18 maggio verranno nominati gli scrutatori destinati alle sezioni in cui si vota per i 5 referendum sulla giustizia

La commissione elettorale comunale di Capo d’Orlando si riunirà il 18 maggio prossimo, alle ore 9.00, in pubblica adunanza, a Palazzo Europa, sede del comune paladino, per procedere alla nomina degli scrutatori destinati alle sezioni del territorio comunale in cui si voterà per i cinque referendum popolari in materia della giustizia indetti per il 12 giugno.

Questi i cinque quesiti referendari:

1) Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitive di condanna per delitti non colposi.

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.