Tribunale di Patti: emessa condanna per violenza sessuale su minore a 6 anni e 6 mesi di reclusione

Il collegio giudicante del tribunale di Patti – presidente Scavuzzo, a latere Vona e Ceccon – ha condannato un uomo di Brolo alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione; è imputato di violenza sessuale su minore.

L’imputato, difeso dall’avvocato Carmelo Occhiuto, è stato condannato anche al risarcimento del danno alle parti civili – i genitori della ragazza – costituitisi con gli avvocati Salvatore Cipriano e Daniele Corrao.

I fatti in contestazione sono accaduti nel 2017 tra Gliaca di Piraino e Sant’Angelo di Brolo e confluiti in una vicenda giudiziaria che si è conclusa dopo cinque anni di udienze. Il pm Alice Parialò, al termine della sua requisitoria, aveva richiesto la pena di sei anni di reclusione; i giudici, in sentenza, sono andati dunque oltre le richieste del pubblico ministero.