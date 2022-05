Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. Più di 40 aspiranti Miss alla 6^ selezione interprovinciale

Si infiamma la passerella più ambita d’Italia per la sesta selezione interprovinciale Messina – Catania di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over che si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo domenica 15 maggio 2022 con inizio alle ore 21:00.

I concorsi hanno registrato fino a questo momento più di 1000 partecipanti in Sicilia e avranno il loro epilogo regionale, tra fine giugno ed inizio luglio, con la finale regionale che decreterà chi rappresenterà la nostra meravigliosa isola a Riccione in occasione della finale nazionale prevista dal 27 luglio al 7 agosto nell’esclusivo Opera Beach.

Domenica sera sarà un vero e proprio spettacolo con ospiti d’eccezione come i campioni d’Italia della scuola di ballo di Falcone “Dance School Sicilia” diretti dai maestri Angelica Italiano e Carmelo Foresti, il cabarettista Denny Napoli reduce dal Festival di Riace, dal Premio Alberto Sordi e da Zelig Off e che riceverà l’Apox Award 2022 per il cabaret e la giovanissima cantante Giada Cutugno pronta ad emozionare il numeroso pubblico.

In passerella anche gli esclusivi gioielli in pietra ossidiana e pietra lavica di Da Marta realtà di Lipari e orgoglio siciliano nel mondo dell’artigianato.

Non mancheranno i super Bambini di Little Babies Italia e le Mascotte pronte a sfoggiare tutta lo loro semplicità per una domenica sera nel segno della bellezza.

Le coreografie saranno curate da Gabriella Bisignano con la super visione di Domenico De Pasquale mentre la presentazione dell’evento è affidata a Francesco Anania.

Le iscrizioni sono aperte o nel siti ufficiali: www.reginettaditalia.it o www.missreginettaover.it o direttamente chiamando la segretaria Nuccia Sottile al 339 82 54 709.