Nuovo consiglio direttivo per l’Associazione Culturale Musicale ”Città di Capo d’Orlando”

L’assemblea dei soci dell’Associazione Culturale Musicale ”Città di Capo d’Orlando” nel mese di aprile ha proceduto al rinnovo del Consiglio direttivo. Si è trattato di un appuntamento particolarmente significativo perché è stata l’occasione in cui fare il punto sul ruolo e le prospettive dell’Associazione Culturale dopo la sospensione forzata delle attività imposta dalla pandemia.

Per il prossimo triennio 2022/25, il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità presidente dell’associazione, Gabriele Mancari, vice presidente Domenico Baratta, segretario Claudio Calanni, cassiere Giuseppe Piazza e consigliere Marco Benedetto.

“Siamo molto soddisfatti del percorso svolto in questi anni – ha dichiarato il neopresidente – durante i quali l’Associazione è cresciuta in termini di partecipazione e prestigio, anche in questi difficili mesi dell’emergenza Covid. Un immenso grazie va al direttivo uscente per l’impegno e il lavoro costante rivolto al continuo progresso di questa realtà associativa”.

Per ringraziare i componenti del consiglio direttivo uscente che si sono sempre spesi per far prosperare l’Associazione, i nuovi componenti propongono di conferire il titolo di Presidente onorario al sig. Salvatore Sirna, e il titolo di socio onorario ai signori Cono Cuticchia e Giuseppe Mancari, i quali sono stati soci fondatori dell’associazione.

“L’azione del direttivo – prosegue il presidente Mancari – dovrà rappresentare un riferimento sempre più chiaro e maturo, in grado di favorire un percorso unitario che sostenga, con realismo e prudenza, il lavoro e l’impegno personale e comune e che sia attento a valorizzare e sostenere la responsabilità, la passione, la creatività di tutti i partecipanti di fronte alla sfida educativa del nostro tempo, nelle diverse situazioni e contesti professionali. Una responsabilità ancora maggiore nella prospettiva di una scuola musicale che dovrà essere al centro della ripresa dell’attività associativa dopo la crisi di questi anni”.