Amministrative 2022 – Torrenova: la candidata a sindaco Serena Giuliano punta sulla cultura

Sarà corsa a tre per la poltrona di primo cittadino a Torrenova. A lanciare la sfida al sindaco uscente, Salvatore Castrovinci, che tenta il suo terzo mandato consecutivo, oltre al volto noto della politica torrenovese Maria Tiziana Scolaro, il consigliere di minoranza in carica Serena Giuliano. 46 anni, commercialista, la Giuliano era stata eletta nel 2017 con la lista “Vox populi- Vox Dei” a sostegno della candidata a sindaco Ester Inga, poi andata all’opposizione. Un gruppo, oggi rappresentato dalla stessa Giuliano, che non ci sta ad essere etichettato come “lista civetta”.

Ecco la nostra intervista.