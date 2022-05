Terme Vigliatore: riqualificazione della costa, affidati i servizi per aggiornare la progettazione

L’assessore ai lavori pubblici di Terme Vigliatore Domenico Feminò ha comunicato che il commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, ha affidato i servizi di ingegneria ed architettura correlati all’aggiornamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, all’aggiornamento dello studio geologico definitivo, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero”.

E’ il secondo lotto “Acquitta-Cannotta”. “L’opera già inserita all’interno degli interventi del Patto per il Sud e giaceva a Palermo da svariati anni, senza alcuna speranza di avere un futuro, ha spiegato l’assessore Feminò; in circa sei mesi e mezzo siamo riusciti a fare quello che altri non erano riusciti a fare in due anni e mezzo, il lavoro è stato ed è continuo e speriamo di dare alla cittadinanza altre soddisfazioni nel breve e nel lungo periodo, aspettiamo gli altri decreti per riscattare un territorio che ha bisogno di concretezza per il suo sviluppo.”