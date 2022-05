In provincia di Messina c’è carenza sangue. Saranno gli effetti della post pandemia, sarà perché la gente si deve riabituare a donare come avveniva prima, sarà perché devono cambiare i metodi di sensibilizzazione, modificare le strategie per invogliare i cittadini, rinvigorire l’entusiasmo dei vecchi donatori, perché rientri la carenza di sangue. L’estate si avvicina ed è sempre un periodo particolarmente critico; quest’anno l’emergenza è arrivata prima.