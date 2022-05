Pole Art ad Asti, la piccola Alice Vicario di Capri Leone si classifica al 1° posto nella categoria junior

Una disciplina che continua a farsi largo nel mondo della danza sportiva. Ad Asti, in Piemonte si è tenuto, nello scorso weekend, il “Pole Art Italy” competizione internazionale per juniores, amatori, semi professionisti e professionisti, con l’obiettivo di introdurre la pole dance all’interno del circuito della danza e dello sport in Italia, mostrandolo come disciplina artistica.

Protagonista dalla Sicilia anche la piccola Alice Vicario, della Epolestudionebrodi di Rocca di Caprileone. La mini atleta, 7 anni compiuti da poco, si è classificata al 1° posto nella categoria Junior Amatori 5-10 anni. Soddisfatta Eleonora Carcione, che ha aperto la Epolestudionebrodi circa 3 anni fa e che allena la sua piccola allieva: “E’ stata davvero immensa, migliora di giorni in giorno e sono molto orgogliosa di lei. Il suo percorso è appena cominciato!”