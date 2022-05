Dopo la presentazione del candidato a sindaco di Piraino Diego Cusmano, oggi è la volta di Salvatore Cipriano, che, a distanza di cinque anni, ritenta la battaglia elettorale con la lista “Piraino per tutti”.

Per cinque anni ha rappresentato l’opposizione in consiglio comunale e ora si presenta ai cittadini, per evidenziare quanto è stato fatto e cosa intende fare per il presente ed il futuro.