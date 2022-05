Torrenova, tamponamento sulla SS 113. Lievemente ferito un centauro

Incidente stradale intorno alle 13:30 di oggi sulla SS 113 nel comune di Torrenova, all’incrocio con la via Maurizio Gorgone.

Per cause da accertare si sarebbe verificato un tamponamento, che ha coinvolto tre vetture ed una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, che ha perso l’equilibrio, rovinando a terra.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno condotto in ospedale per gli accertamenti di rito. Il centauro, vigile al momento dei soccorsi, non sembra grave.

Traffico rallentato sul tratto, ma non interrotto. Per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello ed, in supporto, per regolare il traffico e garantire la sicurezza, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia santagatese.