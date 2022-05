San Fratello – La presentazione del libro “Metamorfosi Politica”, alla presenza di Stefania Craxi

Si é svolta ieri, 9 maggio, nell’aula consiliare del Comune di San Fratello la presentazione di “Metamorfosi Politica”, il saggio di attualità-politica scritto dal professor Salvatore Di Bartolo e pubblicato lo scorso mese di febbraio con la casa editrice Aracne con la prefazione illustre della senatrice Stefania Craxi.

All’incontro sono intervenuti, oltre a Salvatore Di Bartolo, la stessa Stefania Craxi, il prof. Antonio Matasso e il sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto. A moderare l’incontro il dott. Marco Spada.

Nel corso dell’incontro si è discusso di temi di strettissima attualità che Di Bartolo tratta nel saggio: dalla crisi d’impresa, al flop della didattica a distanza nelle scuole, dal reddito di cittadinanza, fino al referendum sulla giustizia che si terrà il 12 giugno, sul quale i relatori hanno avuto modo di soffermarsi ampiamente e spiegare le ragioni del sì nonché la stretta necessità di un radicale cambiamento sul terreno della Giustizia.

Quest’oggi poi, in occasione dei festeggiamenti in onore dei tre Santi patroni, si è svolta la celebre cavalcata che dalle vie del centro nebroideo conduce sù, sino al Santuario dei Tre Santi fratelli Alfio, Filadelfio e Cirino. Alla cavalcata ha partecipato anche la senatrice Craxi, in sella ad uno splendido destriero addestrato dall’artista equestre sanfratellano Carmelo Lo Cicero di proprietà dell’imprenditore Saverio Ciccimarra.

Una due giorni di fermento quindi a San Fratello, tra cultura, tradizioni e folklore con Stefania Craxi ospite di eccezione, a confermare ancora una volta il proprio attaccamento verso la terra dei propri avi e nei confronti della comunità sanfratellana.