La Fitalese conquista la promozione in Seconda Categoria

Meritata promozione in seconda categoria per la Fitalese che, nella penultima giornata di campionato, conquista la vittoria in casa per 2-1 nel derby contro il Castell’Umberto.

Dopo un primo tempo con molte occasioni sprecate da entrambe le parti che si chiude sul risultato di 0-0, i padroni di casa si trovano sotto 0-1 al 55′. La Fitalese non si scoraggia e trova prima il pari al minuto 61′ con il rigore di Marco Lombardo e poi al 70′ Danilo Fazio, su assist al bacio dello stesso Lombardo, mette a segno il 2-1 per i padroni di casa. Triplice fischio finale e derby vinto.

La US Fitalese, dopo essere stata rifondata nel 2020, vince dunque il campionato 2021/2022 con una giornata d’anticipo. Grande gioia da parte di tutto il popolo Fitalese, che a fine partite si è lasciato andare ai festeggiamenti.

Grande merito va anche al capitano Luigi Lombardo, da cui tutto è ripartito, che all’età di 45 anni riesce a conquistare il titolo con i suoi ragazzi, già pronti in vista della prossima stagione.