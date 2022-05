Covid – In Sicilia 3.763 nuovi casi, ma quasi 15 mila guariti. In calo i ricoveri (-23)

Sono 3.763 i contagi da Covid-19 nella giornata di martedì 10 maggio in Sicilia, secondo il bollettino del Ministero della salute. 21.832 i tamponi processati. Si contano dunque quasi il triplo dei casi registrati nella giornata di lunedì 9 maggio, quando erano stati 1.227 a fronte di 10.777 tamponi processati. Il tasso di positività scende dal 11,4% al 17,2%.

L’Isola scende al sesto posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Lombardia con 9.481 nuovi casi.

Si registra però un vero e proprio boom di guariti, che sono stati 14.979. Questo dato fa scendere gli attuali positivi nella regione di oltre 11 mila unità e adesso sono 102.763.

Si registrano ancora 17 vittime – contro le 8 di ieri – che portano i decessi da inizio pandemia a 10.722.

In calo anche il numero dei ricoverati nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono complessivamente 740, 23 in meno di lunedì, di cui 706 nei reparti Covid ordinari (-21 rispetto a domenica) e 34 in terapia intensiva (2 in meno in 24 ore).

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle singole province siciliane: Catania 805, Palermo 787, Siracusa 468, Agrigento 455, Messina 436, Trapani 368, Ragusa 296, Caltanissetta 261 ed Enna 80.