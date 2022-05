AM inaugura il canale 82 con la diretta di Nardò-Orlandina Basket. Appuntamento in tv alle 20.30

Un regalo di AM per tutti gli appassionati di sport. Dopo lo Switch Off in Sicilia, la storica emittente messinese adesso si trova sul canale 82.

Per inaugurare al meglio il nuovo canale, AM trasmetterà in diretta da Lecce Gara 2 dei playout di Serie A2 tra Nardò e Orlandina Basket. Una sfida decisiva per il club siciliano: palla a due alle 20.30.

Vi ricordiamo ancora una volta, di eseguire la risintonizzazione (Qui la guida). Antenna del Mediterraneo si troverà sul canale 82. Un numero simbolico, che ricorda l’anno della vittoria ai mondiali di Spagna.